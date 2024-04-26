親子網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」的Sydney（陳珮芬）以生了7寶打開知名度，卻屢屢爆出爭議，包括挺孕肚爬山、揹嬰滑雪和餵小孩吃生山羌，最近又陷入疑似在直播中恥笑資源班學生，引發軒然大波還遭到多個合作方切割。Sydney今（26日）晚再度道歉，強調謹言慎行，之後將重心放在家庭及教育；但沒多久林叨囝仔The Lins' Kids臉書粉絲專頁被發現已關閉，網友也推敲是要避風頭。

7寶媽Sydney昨（25）日在針對資源班失言風波道歉後，今日晚間突然再度發文道歉，承認自己的無知和偏見，及對資源班學生持有錯誤觀點，「我的笑在那一刻給人帶來傷害」，為輕蔑態度認錯；她明白道歉只是改錯第一步，之後會更虛心學習，並謹言慎行，「將重心放在家庭及教育」。

林叨囝仔 The Lins' Kids的Sydney再度發文道歉，但隨後疑似將臉書關閉。（圖／摘自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

怎料，Sydney再度道歉不到20分鐘，林叨囝仔The Lins' Kids臉書粉絲專頁突然消失，搜尋後只見「目前無法查看此內容」的畫面；Sydney疑似緊急關閉臉書粉專的行為，也有不少網友猜測可能是要避風頭，因為連日遭到砲轟和廠商切割，想要喚回粉絲的心，不是一件容易的事情。

【林叨囝仔The Lins' Kids臉書全文】

親愛的家長、老師與孩子們，晚安，我是Sydney：

作為一名家長和公眾人物，我有責任正確地引導和教育我的孩子，並樹立榜樣。今天，我在這裡，帶著沉重的心情，對我之前對資源班的不當看法及言辭道歉。

由於我的無知與偏見，我對資源班學生持有錯誤的觀點，並且我的笑在那一刻給人帶來了傷害，對此輕蔑的態度我感到非常抱歉，這種行為不僅錯誤，也非常不公正，因為這忽略了每個孩子獨特的潛力和價值。

道歉僅是改正錯誤的第一步。為了彌補錯誤，我將會更虛心去學習，提供正確的觀念給孩子，建立同理心。

在未來，我會更加謹言慎行，並將重心放在家庭及教育。