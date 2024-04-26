台南阿德（化名）與阿花（化名）在2014年結婚，阿花竟於2023年11月與小胖（化名）交往，並與小胖獨處、同居，阿德還曾於晚上外出用餐時，撞見阿花及小胖共乘機車外出單獨用餐，阿德因此提告2人侵害他配偶權，請求被告連帶賠償精神慰撫金100萬，法院審理後認被告應連帶給付原告5萬元。可上訴。

阿德主張，他與阿花於2014年1月23日結婚，育有1名未成年子女，婚姻關係仍存續中。被告小胖明知阿花為有配偶之人，竟自112年11月起與阿花交往，阿花於112年11月至12月間多次至小胖租屋處和小胖單獨約會，阿花甚至知道屋鑰匙放置何處，自行拿取後開門入內。阿德得知上情後加以勸阻，阿花卻仍於112年11月27日凌晨3時許去租屋處找小胖，更藉口搬回娘家居住，實則與小胖同居，阿德至阿花娘家查訪，均未見阿花機車停放在娘家住處。

另阿德曾於晚上外出用餐時，撞見被告2人共乘機車外出單獨用餐，且發現小胖所有金錢由阿花保管、使用，互動與一般情侶無異，遂當場質問小胖，小胖不發一語，顯然默認與阿花交往之事實。被告交往分際，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，破壞原告婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，侵害原告配偶權情節重大。依侵權行為法律關係，請求被告連帶賠償精神慰撫金100萬元。

阿花則表示，他們夫妻與小胖因同在夜市擺攤認識，對於原告主張阿花出入小胖房屋事實並不爭執，惟此係因原告自行臆測被告2人在交往，不讓阿花陪同至夜市工作，致阿花無收入，只好由小胖提供商品供阿花於網路販售賺取生活費。

小胖辯稱：他租房屋作為倉庫使用，因阿花無工作收入，需向他拿取貨品並學習上網販售，小胖才會在租屋處教導阿花網路販售及討論商品上架事宜，且因阿花無網路拍賣經驗，需花時間教導，才會每次在租屋處待約1至2小時。

法官審酌，原告主張阿花多次單獨出入小胖承租之房屋，且有凌晨時間赴房屋待至早晨之紀錄，更知悉該屋鑰匙放置何處、自行進屋等事實，皆徵被告往來頻繁密切、深夜共處一室，顯已逾越一般男女正常社交之舉止分際。斟酌兩造經濟能力、被告侵權行為之態樣及持續之時間、原告所受之精神上痛苦等一切情狀，認原告請求被告連帶給付之精神慰撫金以5萬元為適當，逾此數額之請求，則屬無據，不應准許。可上訴。