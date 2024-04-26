國際數據公司(IDC)最新市場調查資料顯示，大陸知名手機製造商華為公司今年第一季度在中國市場的智慧手機出貨量成長超過一倍，與另一手機品牌榮耀並列中國市場智慧手機銷量第一。蘋果手機首季在中國市場銷量跌至第4。

據《華爾街日報》報導，IDC週四發佈的報告與另一家市場研究公司Counterpoint Research本周早些時候發佈的報告大體一致，後者的報告顯示，華為和其他中國智慧手機製造商在中國的市場份額實現增長，蘋果公司的iPhone市場份額則出現下滑。

IDC稱，華為第一季度的智慧手機出貨量比上年同期增長達110%，在中國市場上的份額從上年同期的8.6%上升到17.0%。

調查報告指出，華為的市場份額與榮耀並駕齊驅，後者的份額從上年同期的16.1%上升到17.1%。另外手機大廠OPPO佔據了15.7%的份額，而蘋果的份額從上年同期的17.8%降至15.6%，後者去年第4季度在中國智慧手機市場上的份額位居第一。

IDC的資料顯示，華為第一季度在中國的智慧手機出貨量同比增長超過一倍，在中國這一全球最大智慧手機市場上，與榮耀(Honor)並列智慧手機銷量第一。

研究公司IDC週四發佈的報告與Counterpoint Research本周早些時候發佈的報告大體一致，後者的報告顯示，華為和其他中國智慧手機製造商在中國的市場份額實現增長，蘋果公司(Apple)的份額則出現下滑。

IDC稱，來自具有AI功能的安卓智慧手機和可折疊產品的激烈競爭削弱了蘋果手機的吸引力，導致iPhone出貨量下降。

IDC高級研究分析師Arthur Guo說，華為強勢回歸，銷量與榮耀平分秋色，不過供應緊張仍將是一個痛點。

華為在數年來經歷限制其獲得先進製程晶片的制裁後，一直在重新奪回市場份額。去年8月，華為在中國恢復了Mate 60系列手機的銷售，並於去年底重新躋身中國智慧手機銷量前5名。

報導說，在華為、榮耀、OPPO、蘋果之後，中國品牌vivo在大陸智慧手機市場位列第5，市場份額為14.6%。