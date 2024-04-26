許多白領階級苦於運動量不足，天天久坐更令健康風險大增。國外最新研究結果顯示，只要改變日常生活一項習慣，就有助於保護心臟健康並避免過早死亡，那就是以「爬樓梯」取代搭電梯。

全世界成年人超過25%運動量未達建議值。英國《每日郵報》周五（26日）報導，這項研究成果發表於歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）日前在希臘雅典舉行的「心臟病預防」大會。研究團隊想確認，把爬樓梯當作一種運動，對於心血管疾病發生率與早逝風險有多大作用。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）研究人員針對此前發布的9項相關研究進行大規模分析，這9項研究涉及將近50萬人，年齡介於35歲至84歲，身體健康或者已有心臟病史或層心臟病發者均納入；至於爬樓梯的速度、爬幾層樓的樓梯，均未設限。

久坐少動是許多上班族的通病，專家建議可養成爬樓梯的習慣，對心臟有益。（示意圖：shutterstock／達志）

結果顯示，研究範圍涵蓋的14年之間，與不爬樓梯的人相較，爬樓梯可讓全因死亡風險降低24%，心臟病突發、心臟衰竭、中風等心臟疾病機率降低39%。

研究人員指出，久坐不動與相關健康問題日益普遍，找出可行且實用的方式降低心血管疾病風險，變得愈來愈重要。上述發現顯示，促進日常生活（包含職場與家庭環境）的活動量，對於促進健康生活方式有重要意義。

東安格利亞大學學者派達克（Sophie Paddock）說：「若有爬樓梯與搭電梯兩個選項，最好選擇爬樓梯，這對你的心臟有好處。」她說，即使只是短暫的運動也有益健康，「花一點點時間爬樓梯是個容易實踐的目標，可以化為日常生活習慣」。本研究顯示，雖然有待進一步證實，但爬樓梯的階數愈多，好處就愈大，無論在工作場所、在家裡或者其他地方，應該多多使用樓梯。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）此前研究發現，即使像是爬樓梯如此簡單的運動，也能給心臟與肌肉帶來明顯的益處。專家說，另一項研究表明，簡單的「樓梯測試法」能得知心臟是否達到健康門檻，倘若爬4層樓的時間超過1分半鐘，最好找醫師諮詢。