「2024台中國際旅展」今（26）日起一連四天在台中世貿中心登場，國內外旅遊相關業者聚集105家，設立200個攤位參展，業者為搶攻暑假旅遊商機，現場爭相祭出優惠價，預購國外行程最高可享20％的超值折扣。台中世貿中心總經理陳弘岳表示，打算規劃暑假旅遊的民眾動作要快，預購早鳥行程搶便宜。

為搶攻暑期旅遊商機，此次參展的大型旅行社相當踴躍，包括長榮航空直營、富悅國際旅行社、熊麻吉旅行社、探索國際旅行社、趴趴走玩家旅行社、威順旅行社、上客旅行社、行家旅行社等等，均祭出超值優惠，如長汎假期暑假出遊東南亞海島渡假，2萬元有找、歐洲最高省2萬、京阪環球影城不到3萬就可成行。。

「熱銷爆款五星級餐券」是台中國際旅展的熱點，加上會場每日定時限量的低價促銷，成為會場最吸客的攤位！其中，五星級餐券秒殺區首日就湧入大批老饕前來搶便宜，包括金典酒店、兆品酒店台中、浮雲客棧／萊可曼法式餐廳、星享道酒店、王品系列等知名業者都加入促銷行列，帶來物超所值的優惠好康。

其中，星享道酒店「龍．蝦道餐券」大受歡迎，平日券10張只要7,500元，現省3,148元；享得道沐青餐廳加樂比海龍蝦，肉質鮮甜Q彈深受喜愛，每月可大賣500份以上，此次旅展龍蝦義大利麵買一送一，兩客只要999元，也是民眾搶購重點。

自5／1起將更名為「仲信金鬱金香酒店」的原台中兆品，品東西自助百匯限時搶購，平日午晚餐券每張589元、五張一套2,945元；假日午晚餐三張一套2,247元，平均每張只要749元。

台中國際旅展今年邁入第23年，由財團法人台中世貿中心主辦，大台灣旅遊網及ANTOR外國駐台觀光代表聯合會協辦，多年來口碑相傳，已成為中部民眾選購優質及優惠旅遊產品的必訪展覽。

今日開場活動，由來自歐洲、非洲、大洋洲專業舞者精彩表演揭開序幕，其中包括了非洲文化的極致代表anjago Africa曼加非洲戰鼓團。在這次旅展Manjago Africa曼加非洲戰鼓團將帶來極致的非洲文化體驗，讓民眾身臨其境地感受非洲大陸的多樣風情。

主辦單位表示，這次盛會聚集了105家業界領袖，總計200個展位，已成中部地區不可或缺的年度盛事。內行的人都知道，旅遊行程與機票，越接近暑假旺季會越來越貴，因此現在這個時間點，可是買到就賺到的甜蜜價，大型旅行社也都拿出特惠方案，如預購國外行程還能享受高達20％的超值折扣。

今年屏東館以「屏東迎王平安祭」為主題，將三年一次的慶典呈現於展館中，讓參觀民眾在展場即可感受其氛圍感，並帶來滿滿的平安祝福，今年9月份將分別於屏東小琉球、東港和南州辦理；為此，屏東縣政府特別設計了充滿宗教文化與祭祀氛圍的屏東館，讓參觀民眾能身臨其境感受屏東迎王平安祭的盛況。