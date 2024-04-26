台灣4月地震頻繁，自3日7.2強震起，截至26日晚間已逼近1300起，但不少人抱怨國家級警報根本沒反應，也讓民間自製地震APP下載數暴增，對於國家級警報的質疑，氣象署26日傍晚也做出回應。

氣象署地震粉專「報地震 - 中央氣象署」解釋，無論是國家級警報或地震速報APP，初始資料都是來自氣象署在各地設置的地震測站，在地震發生後透過最快到的P波資訊估算地震的位置、深度、規模，趕在破壞力較大的S波抵達之前發送預警。相關資料及技術都是氣象署自行開發的第一手資料，並無償提供給合作的企業或個人開發者應用。

對於民眾質疑，民間APP比國家級警報精準、及時的質疑，氣象署表示，後者用途其實並非告訴大家地震要來了，而是針對可能致災的情況強制告警，為了不成為放羊的孩子，才會設定地震規模5.0、所在地震度4級以上的高門檻。

氣象署指出，簽約合作的軟體、APP或自動控制智慧減災等應用就不受限制，只要地震規模達到4.5、所在地震度3級以上，地震速報就會發布警報，使用者還能依自身需求設定提醒，例如高樓層住戶可以設定震度推播級數。最後氣象署表示，希望透過合作，借重民間高手的專業跟創意，來擴散災害應變的量能，歡迎有志合作的夥伴加入行列。