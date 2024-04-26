無法接受就離婚？有人夫在網上分享，認識妻子時還以為對方是女強人，不僅曾開髮廊當老闆，努力賺錢在外縣市置產月收20萬房租，但沒想到，妻子哥哥來尋找「離家10年的妹妹」，將妻子的謊言一一戳破，才得知妻子原來是跑去做酒店、賣淫，甚至找了許多乾爹包養，面對這樣的狀況，兩人已育有2孩，讓他難以下決定是否要離婚。

一名人夫在「Dcard」發文，他提到5年前和妻子認識，也妻子小他4歲，兩人結婚無宴客，而雙方育有2孩，他表示當初和妻子認識時，對方有開間髮廊，並請設計師對抽營利，當時他認為妻子是同年齡的女性中，收入算是前段班，他對妻子深入了解後，才知道妻子小時候父母離異各自嫁娶，而妻子跟著岳母到繼父家，妻子便遭到繼父與繼父兒子強暴，後來妻子憑自己努力存錢，長大後開髮廊，且已和繼父一家脫離關係，讓他感到佩服。

不料，最近妻子的哥哥找上門，並一一戳破妻子的謊言，原來妻子父母都是老師也沒離婚，妻子因不愛念書，國中就逃學，高中畢業後嫌在髮廊上班辛苦，便跑去做酒店與賣淫，甚至孩上網找人包養，一次認了好幾個乾爹，他也說妻子因為爸爸快過世，因此，妻子的哥哥找上門要找「離家10多年的妹妹回家」，希望臨走前能見一面。

面對妻子的過往，他內心感到不快，但他表示，雖然妻子坦承在其他縣市有兩間店面，也月收20萬房租，妻子死後也是由孩子繼承家產，並且孩子也是跟他姓，對他並不吃虧，妻子也和他說，會去做這些事情，也是單純想賺錢，覺得有錢最實在，並且才有未來。

不過，每每想到妻子有這一段過去，他心裡這一關便過不去，也想要離婚，但為了2個小孩便難以下決定，也認為妻子並未曾做出對不起他的事，但妻子從頭到尾都是謊言，讓他相當難熬，也表示只能等到妻子父親葬禮結束後再做處理，而目前兩人便是分房睡。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「先驗血型與DNA，無法接受就離婚」、「好好聊聊吧。隱瞞確實不對。畢竟這賺錢的方式本就不是一般台灣大眾所能接受，所以才會隱瞞」、「她沒錯啊！你也沒錯，沒有對不起別人就好」、「你要想的是跟她的現在，不是她的過去」、「誰沒有過去，是有過去的人才會講的，若也沒法接受嫖、髒，無法放下就離一離，因為會記得一輩子的」。

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