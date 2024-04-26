本週五（26日）2名美國高階軍官透露，烏克蘭已暫時停止使用艾布蘭坦克，目前駐紮在遠離前線的地方，這個決定主要是因為俄羅斯偵察無人機和自殺無人機的偵查能力和打擊能力。

No cope cage.



(Ukrainian M1A1 destroyed by Russian AT drone near Berdychi) pic.twitter.com/rh6U3RNokD — Armchair Warlord (@ArmchairW) March 17, 2024

2023年初，華盛頓批准了向烏克蘭軍提供M1A1艾布蘭坦克，到了2024年，證實了烏軍已經取得了實車。然而，就在部署的短短幾週內，5輛艾布蘭坦克就遭到了俄軍擊毀。每輛艾布蘭坦克價格高達1000萬美元（約新台幣3.25億元）左右，而俄羅斯的自殺無人機價格僅數百美元，有些偵查無人機則超過10 萬美元（約新台幣325萬元）。

坦克很難逃避檢測，因為它們很容易被偵察無人機發現。一旦坦克出現在視野中，這些攻擊性的自殺無人機就很容易找到它——例如俄羅斯的「柳葉刀」（Lancet-3）。

烏軍雖然會在西方坦克砲塔上安裝所謂的「籠式頂蓋」，但並不能確保萬無一失的保，更甚者，目前被擊毀的艾布蘭坦克連裝都沒有裝。無論是俄國的T-90坦克還是艾布蘭，自殺無人機都可以對其造成重大傷害。

烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡持續數月激烈戰鬥的後果是，俄羅斯的攻擊導致烏克蘭損失了大量坦克。