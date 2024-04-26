河南鄭州鄉村。（擷取自「天天都有新鮮事」）

很少觀光客到訪的河南鄭州黃河沿岸。（取自「天天都有新鮮事」）

有一位網友「章新」25日在YT上傳他到河南鄭州旅遊探親的影片，他表示，前一陣子夫妻兩人去河南觀光加上探親10日遊，最省的情況下2人總花費含機票為4萬元，把所見所聞整理出22支影片，總共有52萬點閱，總收益為24000元，2人機票錢為25000元。他認為，可以留下旅遊紀錄，又可以跟親友分享，還可以負擔部分費用，不無小補！

章新在直播影片說，他這次想做一個實驗，就是把旅遊和探親過程中有趣的見聞拍成影片，看看影片能獲得多少收益，收益能否負擔一部分的旅費？如果可以，或許是退休人士經營旅遊拍片的方向。

章新表示，這次去河南鄭州，2人來回直飛機票2萬5千元，有3個晚上住在4到5星級酒店，總共大約7千元，如果是縣城的旅館一晚不到1千元，其他大部分是住在親戚家。吃飯大部分也是親戚朋友負擔，有時候消夜到酒店附近吃燒烤，大約3到5百元。所以這次出遊，2個人全部加起來花不到台幣4萬元。

他揭露，這次一共上傳旅遊影片有22支，「每千次」的點閱收益，從最低的25元，到最高的88元；「每支影片」收益從2、300元到2700左右不等。點閱最高的是介紹涼拌高麗菜，接近9萬次點閱，收益為2649元，每千次大約29元；收益最高者為介紹炸菜餃，收益為2759元，點閱31126次，每千次收益為88元。

章新稱，22支影片有52萬次點閱觀看，總共收益為24168元，而2人的旅遊費用一共是4萬元左右，已經是最省最省的狀況。總收益雖然無法負擔旅遊費用，但可以負擔2人的來回機票錢約25000元。

章新很高興地說，現在留下回憶最好的方式，就是拍成短影片，加上一些自己的想法。光拍風景沒什麼意義，因為風景每個人都會拍，一定要加上自己的想法，影片中一定要有一些人，放在網路上，三不五時自己還會去看一下。他強調，這是現在最好留下紀錄的方法，並且可以分享給親友。