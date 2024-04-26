來自韓國的百萬YouTuber「韓國ㄟ金針菇」，在台灣擁有高人氣，2022年她也推出有她家鄉味的韓式泡菜品牌「金家ㄟ」，但隔年卻傳出旗下兩款泡菜含有違規添加劑「精糖鈉鹽」（甜味劑），火速致歉外也全額退款與回收。而「金家ㄟ」近日宣布將推出新品，喊話「重新開始」，讓不少粉絲十分期待。

金針菇的泡菜品牌「金家ㄟ」時隔近1年，昨（25）日終於在官方Instagram發文，宣布品牌泡菜將於29日晚間推出新品，還附上招牌商品泡菜的照片；隨後金針菇本人也轉貼「金家ㄟ」的貼文到限時動態，寫下「重新開始」，簡單幾個字就足見她自己有多期待。

金針菇自創泡菜品牌「金家ㄟ」將重新開始。（圖／摘自金家ㄟInstagram、金針菇Instagram）

原來「金家ㄟ」去（2023）年爆出商品有違規添加物後，金針菇和「金家ㄟ」都立刻發出道歉公告，提到製造商坦承在金針菇不知情的狀況下，添加含有「精糖鈉鹽」（甜味劑）成分之糖粉於2項產品中，也馬上停售全品項；金針菇本人二度道歉外，也承諾「今後我也會持續學習，用更好的作品能量作為回饋」。

當時「金家ㄟ」不僅停售商品，也向於2023年3月29日（預購）至2023年6月8日期間購買「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」及「金家ㄟ小菜－蔥泡菜」，以及已訂購但尚未收到的消費者，進行全額退款和回收；金針菇面對問題的危機處理和誠懇道歉的態度也獲得好評，因此將重新開始粉絲們也樂見。