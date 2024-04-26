每年五月都是母親的專屬月份，承億酒店推出各項體貼母親的住房專案，要帶給每位媽咪旅客十足療癒力！專案可入住承億酒店經典親子房，每晚7,999元起；還有「我和我的五星媽媽」母親節住房專案，5／31前入住此專案，即贈26F日全食自助餐廳早餐二客、25F飛裊柒茶精緻雙人下午茶一組，另可加購22F SWISSPA五月感恩母親限定SPA課程，專案每晚6,380元起。

承億酒店還有暖心送龍蝦專案，犒賞媽咪辛勞，選擇「夏夜晚風RAR BAR龍蝦住房專案」一泊二食，可任選貳陸日全食早或晚餐，還可以品嘗到24F RAR BAR焗烤龍蝦2尾，專案每晚6,588元起，專案可於5月31日前預訂入住。

此次承億酒店推出「孩子的多重宇宙」親子住房專案，為Mini club宇宙領航員來陪伴孩子們於飯店中闖關，媽媽們可以解放雙手好好體驗其他飯店設施，舒壓放鬆享受旅行Me Time。

而小孩可以與宇宙領航員挑戰承億酒店打造的各項關卡，體驗各項活動及設施，結束後再將闖關小禮物全部帶回家。「孩子的多重宇宙」親子住房專案可入住承億酒店經典親子房，每晚7,999元起，活動至8月31日。

今年母親節於5月12日，擅長置入在地文化的承億集團，也有別以往，將在母親節週末準備高雄杉林區「杉恆壹樹農創」品牌種植的有機食用玫瑰，作為旅客驚喜小禮，邀請旅客於5月10日至5月12日入住，享受承億酒店為旅客營造的節日儀式。