大陸網上流傳1段影片，有間「上海路炒粉」瞬間爆紅，還吸引不少大陸網友紛紛前往該店面前打卡拍照，並且上傳網路，但並沒有進入消費，原來是有段「活春宮」影片在網上流傳，而正好是在該店面的2樓，由於大片玻璃窗，又未把窗簾拉上，有男女在房在「愛愛運動」全被拍下。

從影片中可見，該建築物1樓賣炒粉，而2樓疑似是住家，但有男女在房間裡愛愛時，忘記把窗簾拉上，大片的落地窗，再加上房內的燈光照射下，導致這對男女愛愛運動被看得一清二楚，而拍攝此畫面的女子，對於這對男女的「激烈運動」，不僅驚呼連連，還笑喊「這男的X的挺有勁的」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「精緻的炒粉，熱鬧的場面，為上海路增添了別樣風采。願這份熱鬧持久，帶給大家更多的快樂與滿足」、「笑死我了」、「炒粉挺好吃的」；這段影片也引起不少大陸網民，到現場拍照打卡傳上網路，其他網友也表示「怎不進店裡呢？就這樣打個卡」、「我也想去打卡」、「這段真讚，都來圍觀」、「去吃炒粉囉」、「很喜歡炒粉」。

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