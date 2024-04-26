泰國貢帕瓦皮區塔里街道康隆村稻田區，昨（25日）發生一起離奇命案，1名51歲男子被發現「倒栽蔥」頭下腳上溺斃在一口井當中，警方花了20分鐘才將他打撈上來，詳細原因還待警方調查。

據泰國媒體《khaosod》報導，事件發生在烏隆他尼府貢帕瓦皮區塔里街道康隆村稻田區，25日晚間警方獲報，稻田中間發生了有人掉入水井的事件，救護人員趕往現場處理時發現，受困男子已無呼吸心跳，且男子呈現「倒栽蔥」、頭下腳上只有雙腳露出水面，其餘身體都的卡在水井內。

據了解，死者的弟弟作證稱，死者患有先天性疾病。獨自住在稻田旁的農舍，會到家裡吃飯。最近一次見到他是在24日晚上。昨25日中午自己到稻田去釣魚煮飯，卻找不到哥哥，於是就在水井發現了哥哥。

警方調查，該名男子現年51歲，墜井溺亡。頭和身體都被淹沒了，只能看到腳。沒有發現任何虐待的痕跡。從屍體被打撈上來後的情況來看，相信死者是在夜間掉進井裡的。死因應該是死者來沐浴打水，隨後感到頭暈，掉入井中導致死亡。真正原因正在調查中。親屬無法確定死因，因此將屍體交給親屬處理。