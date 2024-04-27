Visiting a vinyl record store in798 art district in Beijing China, Blinken spots Taylor Swift's Midnights -- calls it a successful American export -- and buys album by Chinese musician Dou Wei. pic.twitter.com/ugoLB8eAMh — Howard Mortman (@HowardMortman) April 26, 2024

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周三至周五（26日）訪問中國大陸，這是他在國務卿任內第2次訪華。此行他肩負調和美中緊張關係的重擔，壓力滿點。布林肯26日結束所有公務行程驅車前往北京機場途中臨時造訪一家小眾唱片行，買了2張黑膠唱片，不辜負他在外交界熱愛音樂、彈得一手好吉他的名聲。

綜合路透社、《華盛頓郵報》周五報導，布林肯此行訪問中國大陸3天，最受矚目的行程當屬周五在北京先後會晤中方的外交部長王毅與國家主席習近平，結束訪問行程之前照例在美國駐北京大使館召開記者會說明訪問成果。記者會後，布林肯乘車前往北京機場準備搭機離境，途中他突然去了一家文青氣氛濃厚的黑膠唱片行「萊蒎」（LiPi）。

美國國務卿布林肯26日結束訪問中國大陸行程前往北京機場途中去了一家唱片行，布林肯買了美國流行天后泰勒絲的專輯。（路透）

布林肯進了唱片行之後與店主聊了好幾句，店主遞給他一張中國搖滾歌手竇唯的專輯，布林肯自己又加碼一張紅遍全球的美國流行樂壇天后泰勒斯（Taylor Swift）第5張專輯《午夜》（Midnights）。泰勒斯暢銷名曲包括2014年的《壞東西》（Bad Blood）。他向店主表示，泰勒絲是美國成功的文化輸出代表人物。

布林肯此次訪華的目的之一就是強調美中之間的「民間連結」（people-to-people ties）重要性，這是美國國務院呼籲兩國改善彼此關係的一環。

布林肯在美國政壇是出了名的熱愛音樂，吉他技巧完全出於自學，常在公餘彈奏。他認為音樂是「跨越地理距離的最佳連結」，並自稱因為唱片封套背面的說明而熱愛黑膠唱片。

店主問62歲的布林肯喜歡什麼樣的音樂？布林肯說，自己什麼都愛聽，但「稍微偏好70年代」。