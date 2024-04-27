綜所稅即將開徵，民眾需要了解一般扣除額中，該使用「標準扣除額」還是「列舉扣除額」才能達到最好的節稅效果。其中若採用列舉扣除額，可以將購屋借款利息扣除額納入，享受有殼成就感與租稅優惠。

若採用標準扣除額，無論所得高低都只能按固定金額扣除，單身12.4萬、夫妻合併申報是24.8萬。如果列舉扣除額的總和超過上述標準，採用列舉扣除額申報較划算，但列舉扣除額需要檢附相關證明。

列舉扣除額的項目，包括醫藥及生育費、人身保險費、自用住宅購屋借款利息支出或房屋租金支出、捐贈及災害損失等6大項。財政部官網指出，許多人是以貸款方式購置自用住宅，每年負擔不少的利息支出，申報綜合所得稅時，可採用列舉扣除額，享受租稅優惠。

財政部提醒，購屋借款利息的可扣除額度，是以支付自用住宅購屋借款利息減去申報之儲蓄投資特別扣除額後，每一申報戶得於30萬元限額內申報扣除。

此外，除了貸款房屋為自用之外，還必須符合3條件，每一申報戶只能申報一屋，且房屋必須是屬於納稅義務人、配偶或受扶養親屬所有；納稅義務人、配偶或受扶養親屬在課稅年度內於該地址已辦妥戶籍登記；購屋借款限於向金融機構借貸者，向一般公司或個人之借款不得扣除。

另外，房屋租金支出也可列為列舉扣除的項目，在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者，其所支付之租金，每一申報戶每年可以在12萬元的限額內列報減除，如果申報有購屋借款利息者，不得再適用此項扣除額。