網紅推手圤智雨曾發文指出「全台六成女模搞詐騙」，更強調這個圈子的人的話，只能夠相信三成，沒想到他再度發文，強調詐騙是目前圈內最大收入來源，關鍵就在於「笨蛋的錢真的太好賺了」。

圤智雨指出台灣的小模網美們，多數以詐騙當作主要收入來源，像是近來相關報導曝光時，即便有好幾個人打上馬賽克，他還是一眼就能認出來，畢竟有些人在圈內已經混超過10年以上，像是這圈子大部分的女生，在競爭力過於激烈沒有錢賺的情況下，就會選擇去直播，而直播就有詐騙成分在裡面，像是「要扮演一個明明不喜歡肥宅，卻還要假裝跟對方當朋友的劇情」。

圤智雨表示台灣近年「代操詐騙」相當猖狂，幾乎到了藐視法律的地步，主要是「笨蛋的錢真的太好賺了」，接著指出由於這些受害者多半屬於身心靈有些症狀，或是沒有談過戀愛的「母胎單身」，才會透過網路接觸到女模後，就沉淪在造假的感情泡泡裡，最常見的就是女模常用家裡欠錢、身體狀況不好等理由騙取禮物，雖然外界認為這些人被騙活該，不過對這些受害者而言，可能沒辦法像正常人一樣社交，因此女神級小模對他們的關懷，便是生活中的希望，導致相同詐騙手法屢試不爽。

圤智雨指出有模特兒會用做公益名義搞詐騙，為了要讓事情合理化，還是會捐款給設定的目標單位，看似確實在做公益捐款，不過女模荷包裡面的錢也是賺滿滿，讓他無奈表示：「人性就是這樣，那美好的事物來蒙蔽骯髒的手」。