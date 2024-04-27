資深男星李㼈和老婆熊家婕婚後生下一雙子女，女兒李紫嫣如今已是20歲亭亭玉立的美少女，外表甜美秀氣，繼承了父母的好基因，承接老爸衣缽進軍演藝圈，現是女團「黑曜精靈」的一員。就讀師大國文系的她日前拍片分享校園，提到學校的特別節日「西瓜節」，背後含意讓人笑翻。

李紫嫣日前分享到師大上學的一天，學校有游泳館，她誇讚設備都很新，她這學期只有下水一次，學校沒有到很大，所以去不同的教室上課還算方便，校園以「淳正勤樸」分區，學校有個奇妙的節日叫「西瓜節」，如果喜歡一個人，就可以在西瓜節送西瓜表達心意。

她坦言本來想分享校園生活，「但影片剪出來後發現，更像是在介紹一個人的時候在學校會做什麼，而不是真的去上課唸書，吃吃睡睡。」VLOG影片上傳後，網友們留言：「好想跟妳一起上課喔」、「西瓜太重了，改送西瓜汁可嗎？」、「妳拍起來特別有趣！」、「國文系學長報到」、「西瓜節很好玩！」、「到底誰會送西瓜」、「不知道有沒有人真的拿西瓜告白成功」、「第一次這麼想收到西瓜」。