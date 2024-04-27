中職2024開幕戰，味全龍對樂天桃猿，林襄成為焦點之一。（資料照／姚志平攝）

中華職棒35年球季開打，今年多了不少話題，首先，我們終於有室內球場大巨蛋；同時在睽違16年後，再度出現6支球隊；國內職棒也跟上美國潮流，加快比賽節奏，投手在壘上沒人時，20秒內必須投球，讓比賽更加緊湊。

中職古早啦啦隊長這樣

然而最大焦點可能仍是美女啦啦隊。作為一位老球迷，想先分享中職的「啦啦隊歷史」。中職頭10年草創期，場邊加油聲多來自草根的力量，球迷自動串聯如象迷、龍迷或獅迷，球團未涉入。早年兄弟象加油群中，有位光著上身、背值星帶，人稱「大帥」的江榮蔚，他總是高舉大旗，配合獨特「刺槍術」，在看台上喊殺。

中職早期有「大帥」在看台上揮旗、刺槍，獨特加油方式具魅力。（翻攝中天新聞）

職棒早期啦啦隊由熱情球迷自發組成，為球隊、球員加油。（資料照）

那時的啦啦隊還會鎖定球星，在現場拉布條力挺，如「假日飛刀組」為陳義信而來、「屠龍組」幫陳憲章加油，記憶中還有「紅中組（洪一中）」、「光輝組（王光輝）」、「盜帥組（林易增）」、「居明組（李居明）」。

三星女團撞出中職女孩們

南韓職棒三星啦啦隊十分吸睛。圖為2005年亞洲職棒大賽，啦啦隊在東京巨蛋排練。（資料照）

昔日兄弟象教頭林易增建議中職，可學習韓職的啦啦隊制度。（資料照）

2004年底，南韓三星職棒率美女啦啦隊來訪，帶來結構性影響。當時和三星進行友誼賽的兄弟象總教練林易增說「這幾個女生都不錯，希望球團把啦啦隊規劃進去」。三星啦啦隊在台灣大轟動，國內球團隔年紛紛成立專屬Girls團體。

2005年La new率先創立La new Girls；緊接著統一獅成立UNI-Girls；富邦悍將前身義大犀牛祭出「犀睛女孩」；兄弟象更經由500人海選出「象漾女孩」，職棒因此擴大票房客群。

La new Girls曾是中職第一支啦啦隊，當時也出席商業活動。（資料照）

統一獅也有啦啦隊Uni Girls，成立逾15年。（資料照／杜宜諳攝）

職業球團看見Girls效應，開始期盼每年有新面孔，既可補強電視轉播權利金收入、拉抬現場票房，且啦啦隊多半簽給各經紀公司，自有一套捧人SOP協助吸粉。

兄弟象曾有象漾女孩啦啦隊。（資料照）

前義大犀牛啦啦隊犀睛女孩。（資料照）

韓風大外援她們全來了

就這樣，原汁原味的南韓啦啦隊女孩開始進軍台灣，引爆「大外援時代」。去年李多慧跨海加入樂天女孩，今年KOREN GIRS一個個來台開同學會，剛成軍的台鋼雄鷹網羅在南韓最正女神票選中，曾擊敗李多慧的安芝儇；富邦悍將力邀「釜山女神」李晧禎加入；中信Passion Sisters招來「南韓甜心」邊荷律；「超級隊長」李丹妃也站上兄弟加油區。

中信兄弟啦啦隊2024全新陣容發布會，圖為邊荷律(左)、峮峮(中)、李丹妃(右)。（資料照／陳俊吉攝）

中信兄弟啦啦隊2024全新陣容發布會，展現亮麗神采。（資料照／陳俊吉攝）

富邦悍將Fubon Angels「釜山女神」李晧禎來台發展。（資料照／杜宜諳攝）

台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS今年成軍，由韓籍女神安芝儇(後排右四)領軍。（資料照／黃世麒攝）

但南韓這些啦啦隊女孩，為何願跨海來台呢？其實啦啦隊飯碗在韓職不好端。2020年有則報導「李多慧超高人氣讓南韓球迷好嫌棄」，主因是起亞虎應援隊長徐韓國在IG限動發文「我們不是主角，站在賽場上的選手們才是主角」，還暗酸「想當主角的話就去當藝人」。

韓職啦啦隊飯碗不好捧，李多慧來台暴紅，狂接廣告代言。（資料照／羅永銘攝）

儘管沒有點名李多慧，但官方後援會經紀人也說，一堆人擠到前排拍李多慧，嚴重影響球迷看球權益。事後李多慧澄清 「我不是藝人，也不是網紅，我是啦啦隊員，說什麼藝人病，我根本沒把自己當藝人」，沒多久李多慧就宣布離團。

現在，李多慧來台灣短短一年狂接9支廣告，球團票房直線上升，已使得南韓其他女神起而效尤，台灣球迷則樂得大飽眼福。