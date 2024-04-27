演藝圈競爭激烈，想在此佔有一席之地相當不容易，其中洪金寶的首席弟子鄒兆龍，即使年紀輕輕就受到洪金寶賞識，但多年來在電影中都是演出配角，加上他反派形象太深植人心，導致戲路被限制，所幸他被《駭客任務》武術指導袁和平相中在該電影續集中擔任賽洛芙一角，成功站上國際舞台，而此電影為他帶來的收益不僅是名氣，在金錢上電影分紅就足夠讓他吃穿一輩子。

鄒兆龍12歲就踏入電影圈，擔任武打電影演員替身，同時修練跆拳道與泰拳，18歲那年得到洪金寶的賞識，主演電影《全力反彈》，之後到香港拜洪金寶為師成為洪家班的一員，之後陸續演出《九品芝麻官》中的常威，《倚天屠龍記之魔教教主》中的宋青書等反派角色，讓觀眾印象深刻，但也讓他未來的戲路受到了限制。

然而，直到1999年他被時擔任《駭客任務》武術指導的袁和平發掘，並邀請他演出續集《駭客任務：重裝上陣》、《駭客任務：最後戰役》及《駭客任務：重裝上陣》中賽洛芙一角，讓他躍上國際舞台，全球知名度大增，且這電影為他帶來的實質利益，更遠遠超過他的想像。

Number one on my wishlist for potential returning characters in The Matrix Resurrections is Collin Chou as Seraph. pic.twitter.com/CXIcUWsxEC — Zach Nix (@zachnix18) December 14, 2021

鄒兆龍過去受訪時曾提到，能演出《駭客任務》是他的榮幸，由於這部電影會但隨他一輩子，所以每年他都會收到這部電影的分紅，即便自己之後離世，後代子孫仍可以繼續收到分紅。