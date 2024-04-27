高齡81歲、足部出現周圍神經病變的美國總統拜登，最近換上了一款寬大厚實鞋底的運動鞋，造成「拜登鞋」風潮。

根據《財訊》雙週刊報導，這雙鞋為法國品牌Hoka，美國母集團Deckers受惠Hoka的高成長，股價已突破900美元大關，4月19收盤價比AI龍頭輝達（Nvidia）還高。而支持Hoka量產的夥伴之一，就是台灣37年的鞋業大廠來億集團。

來億集團在1987年於台中創立，由董事長鐘德禮、總經理林昌永等股東共同成立。當時國內鞋業大廠如寶成、豐泰等陸續赴中國設廠，來億雖只是小作坊規模，但鐘德禮認為「留在台灣只會愈來愈小，甚至消失，決定放手一搏去海外。」於是1990年便決定在胡志明市設廠，是越南第1家加硫鞋（經硫化加溫）鞋廠。

積極自動化 數據即時回報

如今來億生產基地遍布越南、緬甸、印尼，最高峰時年產能為1.02億雙鞋、年營收逾300億元，前3大品牌客戶愛迪達（Adidas）、Converse、Hoka，占逾9成2的營收。

猶如其他製鞋大廠，來億過去總是低調行事，這次因為將以KY公司的身分在台掛牌，外界才得以一窺這座擁有5.5萬名員工的鞋業帝國。

從越南胡志明市驅車3個多小時，來到永隆省、來億最大的鞋廠億春廠，占地40公頃（約1.5個大安森林公園），內有2.2萬名員工，以植生花牆為界將廠區一分為二，分別為愛迪達、Converse服務，並設置Converse開發中心。

《財訊》雙週刊也發現，廠內無人搬運車來來往往載著各式鞋款，牆上的ERP戰情中心看板可以自動化蒐集生產數據，更能即時與公司主管們的手機連動，就連客戶3天後要付款多少都清清楚楚。

另有一個神祕的創新團隊，負責各產線的自動化需求，包括客製3D列印軟體取代傳統製程，節省超過1/3的時間，並導入自主開發的AI系統，用視覺辨識計算噴塗面積。

林昌永回憶：「我來越南33年，以前一邊吃飯，一邊手揮蒼蠅，不敢吃外食；工廠外沒有柏油路，一下雨就泥濘積水，有時還涉水來上班。」而30年過去，這座越南的起家厝廠旁邊已經蓋了購物中心，馬路也拓寬，還成了愛迪達在越南的研發中心。

文章來源：財訊雙週刊