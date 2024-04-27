根據《財訊》雙週刊報導，蘋果即將於5月中旬舉行新品發表會，市場期待首度採用OLED（有機發光2極體）面板的iPad Pro正式亮相，這也象徵著OLED面板進攻高階IT市場再跨一大步，勢必對既有獨家背光模組供應商瑞儀光電帶來壓力，再度成為這次法說會關注的議題。

OLED 走向中尺寸發展

OLED面板朝中尺寸發展趨勢已然成形，韓國與中國面板廠不約而同展開新產能競賽，三星已於韓國啟動8.6代OLED面板生產線的投資，預計今年底前裝機完畢，2026年全面投產，屆時將成為全球最大OLED世代生產線，持續稱霸龍頭。市占率排名第3的京東方也宣布將斥資631億人民幣，在四川成都興建首座8.6代OLED面板廠，預計2027年量產。

TrendForce統計，去年OLED面板在手機市場滲透率突破5成之後，明年將提升至6成的水準，而觀察在電視、平板與筆電等IT產品應用上的滲透率仍低，今年仍是低個位數的占比，因為仍須克服良率、技術以及成本等難題。

研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則認為，筆電與平板導入OLED面板的驅動力已經浮現，隨著愈來愈多品牌廠商採用，讓造形具有輕薄化的特點之外，還包括FHD超高畫質顯示技術的成本優勢，以及Mini-LED背光供應鏈過於複雜，且容易出現光暈以及功耗較高等問題。

以品牌大廠蘋果為例，預計今年將首度在12.9吋的iPad Pro採用OLED面板，2026年將再延伸到MacBook Pro筆電，未來更計畫推出折疊式的產品。

謝勤益認為，隨著三星、京東方的8.6代OLED新廠產能於2028年拉升之下，屆時OLED面板在筆電與平板的滲透率也將從今年僅3%，一路增至13%以上，絕對會影響到台灣的面板廠以及供應鏈。

《財訊》雙週刊指出，提到蘋果的供應鏈，市場最關心的就是身為蘋果iMac、MacBook、iPad背光模組獨家供應商的瑞儀光電。然而從瑞儀近期股價表現，卻感覺不出市場疑慮，原因為何？

「這個議題已經有一段時間了。」瑞儀光電資深副總張紋祥強調，OLED面板從小尺寸進入中尺寸的發展會不太一樣，IT產品最終要回歸成本及經濟規模的考量，如同Mini-LED進入高階平板、筆電，仍還是只停留在高階機種。

文章來源：財訊雙週刊