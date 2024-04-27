新竹科學園區的大量就業人口創造居住需求，房價持續上漲，加上近年新建案數成長趨緩，使竹科購屋族將焦點轉移到房價更有優勢的中古屋，內政部實價登錄資料顯示，竹科族購屋的主力地區竹北市，112年住宅買賣移轉平均屋齡為16.32年，對照10年前的4.32年，竹科購屋族已明顯不再「喜新厭舊」。

信義房屋竹北文興店專案經理葉培琴表示，因價格考量，目前竹科購屋族青睞10年以上，20年以下「1個車位以上」的「電梯大樓」，尤以居住品質佳的高鐵特區、及生活機能完整的喜來登飯店商圈最受青睞。

竹北高鐵特區因交通運輸便捷、綠地多、住宅區建築物密度不高，居住品質佳，成為近年購屋首選熱區，高鐵特區成交屋齡10-15年為交易大宗；而車程10分鐘外的喜來登飯店商圈，則以完善的生活機能及好學區受到青睞，成交屋齡則略高一些，屋齡在20年內的物件都會是買家考慮的選項。

據統計，高鐵特區、喜來登飯店商圈中的成交物件有7成為電梯大樓、其次為華廈，公寓物件則不到1成。葉培琴表示，房價方面，整體成交價格視個人能力落差大，最受歡迎的電梯大樓，總價區間從2000萬-3000萬之間都有，多為3房以下的標準品，主要購買族群則是具有剛性需求的首購族以及小家庭。葉培琴分析，首購族和小家庭購屋因資金有限，在考量上更會審慎評估，而選擇居住於竹北，本身就看中竹北區域內的學區、交通、生活機能，及易於轉手的未來性，此外，由於此類族群的家庭型態、加上新竹的氣候條件和環境特色，在選擇物件時，附有1個車位甚至是1個以上車位幾乎是必備條件。

最後，葉培琴建議，中古屋因為多重因素，價格落差大，建議消費者多作功課，例如上網參考政府公開資料、相關房市資訊，若是沒有時間，也可以利用現有業者的線上工具先行瀏覽物件內裝…等，亦可掌握心儀區域的房市概況。