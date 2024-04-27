捷運共構宅地理位置優越，往往成為房價保證。僑馥建經統計近5年房價漲幅前10名的雙北捷運共構宅，調查發現房價漲最多的前10名幾乎都在新北市，台北市僅港墘站的文心移動光城入榜，新店線入榜3站最多。

雙北捷運共構宅漲幅前10名所在站點。(僑馥建經提供)

近年雙北捷運共構宅房價漲幅。(僑馥建經提供)

僑馥建經指出，近5年漲幅最多的捷運共構宅主要集中在新店、中和一帶，小碧潭站的美河市價量俱增，每坪均價67.4萬，漲幅達39%，居漲幅第一位，其次為景安站的美麗景安，每坪均價63.9萬，漲幅36%，第三名為江子翠站的悠遊市，每坪均價83.7萬，漲幅35%。

美河市在小碧潭站，鄰近新店溪，坐擁河岸景觀，周圍有京站、IKEA商圈，具備國中小學區，生活圈內也有醫療體系，具台北車站僅30分鐘車程，每坪均價也比市中心便宜近4成。

美麗景安位於環狀線與中和新蘆線交匯的景安站，鄰近南勢角生活圈，開發較早，生活機能方便利，有傳統市場、夜市、雙和醫院，距好市多、迪卡儂僅7分鐘車程，往返市區搭捷運30分鐘內可到達，位置鄰近快速道路及高速公路，北上或南下都十分方便。

江子翠站的悠遊市，生活圈內多綠地、學區以及傳統市場，生活採購方便，聯外道路多，可快速到達新莊、三重、萬華及台北市區，距河濱公園近，搭車5分鐘可到五鐵共構的板橋站， 交通易達性高。僅一站之差的新埔站新巨蛋交易量更熱絡，站外轉乘的環狀線串起新莊、中和、新店的生活網絡。

僑馥建經提醒，捷運共構宅為考量載重，通常會用輕隔間牆面，隔音效果較不如RC牆，在捷運進出站時可能會有低頻的共振感，並且無法使用天然瓦斯，用電成本較一般住宅高，低樓層住戶距離捷運出入口較近，居住隱私要特別留意；另外，共構宅因地下空間多規劃為捷運大廳等相關設施，停車空間有限，住戶可能需要額外支出月租停車場的費用，民眾在規劃買房時，務必將相關優缺點一併考量進去。