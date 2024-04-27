一名人妻透露，婆婆的親生爸爸得了攝護線癌要開刀治療，但婆婆為了能趕快繼承遺產，竟騙全家人檢查沒事。人妻說「雖然很想幫阿公，卻又不知該怎麼幫？」對此，律師表示，從專業判斷，「無罪推定」原則是很重要的，沒有直接具體證據前，不能認為嫌疑人有害人的犯行。

一名人妻在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆的親生爸爸得了攝護腺癌需要開刀治療，但婆婆卻隱瞞阿公的病情，騙老公還有大姑、二姑、大伯說阿公檢查沒事。

原PO心疼地說，她身為阿公的孫媳婦，阿公告訴她，「自己想開刀治療活下去，但婆婆卻希望他趕快死繼承遺產。」雖然很想幫阿公，可是卻又不知道該如何幫忙，相當無奈。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書發文表示，婆婆是獨生女，對於她的親生爸爸（阿公）生死，自有感情的重量，既然婆婆也在阿公身邊，父女對於醫療的決定，相信也會有討論，也能做最合適的決定。

他認為，從法律上來看，阿公知道病情狀況，也能夠表達意見，醫生應該會依照阿公的意見辦理。除非是阿公不省人事，才會由阿公的女兒（婆婆）決定。

蘇家宏指出，世上有很多讓子女操心的婆婆（媽媽），她們常喜不報憂，至於網友的婆婆是哪一種，他無從了解，但從律師的專業判斷，「無罪推定」原則是很重要的，沒有直接具體證據前，不能認為嫌疑人有害人的犯行。

他建議，如果媳婦真要幫忙，帶網友的先生（阿公的孫子）去探病，到醫院跟阿公或婆婆聊聊天，或許會有驚人的發現。