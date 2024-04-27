國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉詐，導致她的言行、穿搭、家中已停業的早餐店都遭放大檢視。對此，一份以相關議題為題的街訪昨（26）日曝光，多數受訪民眾對綠營的攻擊不以為然，更反問，難道要徐巧芯穿得邋遢去立法院？

針對綠營的攻擊，徐巧芯昨在臉書發文回擊，自己15年內日日夜夜住在一坪多的空間裡，連洗澡的空間都是跟早餐店客人共用的廁所，她指出，苦過來的人是經過社會種種羞辱成長至今，「我怎麼還會怕那種小兒科式的霸凌呢？ 」

中天網路節目《高級酸新聞台》昨播出主播李珮瑄在台北市中山商圈，就徐巧芯穿搭被綠營攻擊一事進行街頭隨機訪問，共計訪問了10多組人，且多數人為年輕民眾，他們表示「有在做事，犒賞自己是沒問題的」、「很無聊」、「民進黨早晚會打到自己」、「就是政治操作」。

李珮瑄也問，若徐巧芯穿名牌，會有負面觀感嗎？民眾回應，「不會在乎穿什麼牌子，因為衣服穿自己舒服就好了」、「還好，畢竟有形象方面的問題」、「若她穿的品牌跟我一樣，可能比較有親切感」、「立委穿名牌還好吧」、「難道你要她穿得邋遢的去立院嗎？就是個人喜好的問題」、「還有更多的事大家可以去關注」。