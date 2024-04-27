國安會祕書長顧立雄將接任國防部長，為史上第7位「文人部長」。有網路民調顯示，近9成的網友不看好顧立雄接任國防部長，認為他很快就會下台。前立委沈富雄卻認為，顧立雄當國防部長，一定能做很久，時間就跟這個內閣一樣長。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，他不同意網路上說，多數人認為顧立雄是短命國防部長，他認為顧立雄的「命」一定很長，跟這個內閣一樣長。因為他不相信軍中有人有這個膽子，可以造反到讓準總統賴清德非換他不可。他甚至認為，顧立雄跨界、斜槓，到每一個地方都沒問題，怎會「短命」。

沈富雄接著指出，媒體人吳子嘉說，他第一個問題要問顧立雄，如果台海發生戰事，美國會不會來？他覺得這個問題沒有人能夠回答。

沈富雄點出，最近有一個軍購報告，1年裡頭，全世界去買軍火約台幣80兆元，美國30兆、中共10兆，中美3比1，我們只有0.5兆，所以我們跟中共的比例是20比1。以後幾年，我們要跟中共軍備比賽嗎？我們要建構8艘潛艦嗎？我們在預算10比0.5的情況下，如何迎頭趕上？

根據《NOWnews今日新聞》10日到12日的即時民調，被問到「請問你看好顧立雄未來擔任國防部長的表現嗎？」有87.74%認為不看好，只有12.26%看好。