國民黨立委徐巧芯遭質疑戴勞力士錶等穿搭、民進黨主席賴清德自己也有約10萬元勞力士錶，引發爭論。國民黨主席朱立倫表示，要討論重要議題，不要再討論誰穿什麼衣服、誰戴什麼手錶。前立委沈富雄認為，他最近好像一長段時間都是在罵朱立倫，但朱這件事講得很好，怎麼一天到晚在講錶呢？

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，勞力士(Rolex)這件事，就是從徐巧芯的大姑、大姑夫跟她婆婆的案子，一路衍生下來，最後來到Rolex，已經到末端了。

沈富雄認為，朱立倫講得很好。他最近好像一長段時間都是在罵朱立倫，不過，朱今天講得很好，怎麼一天到晚在講錶呢？所以回到我們到底追究的是什麼？那就是立法委員、公職人員的申報，到底是件數重要？還是每一件的價值重要？

沈富雄舉例表示，像有些人承繼祖產，在雲林、彰化等的有上百筆房地產。他那個上百筆房地產，不值台北市蛋黃區的一筆房地產，所以這要怎麼比；還有股票，大家都1股淨值10元，若是台積電可以到800多元，有些僵屍股10元以下，都算1股。他不禁說，難道還不修法去改嗎？這才是貨真價實的國會改革。