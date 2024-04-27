對於民調顯示，僅21.8％的民眾支持廢死，73.5％的台灣民眾不支持廢死；而詹森林大法官認為，一定要與民意妥協嗎？對此，基金會董事長游盈隆指出，如果大法官決定廢死，這就是核彈的災難！把直接民主的民意當成狗屎，這不可思議！

台灣民意基金會4月23日公布蔡英文總統8年執政民意總結，包括調漲電價、民進黨一黨單獨組閣、兩岸關係、外交表現等，值得注意的是，對於蔡英文司法改革滿意者僅有35.6％，不滿意者竟然有54.6％！

對此，基金會董事長游盈隆在中天電視《新聞千里馬》表示，蔡英文上任之初，高舉司法改革大旗，民眾期待最熱切，結果到最後民意顯示，54.6％不滿意！這對賴清德未來4年是非常重要的巨大挑戰，但賴清德從大選到現在，從未提過司法改革，到底為什麼？

《新聞千里馬》主持人馬千惠指出，根據《ETtoday》今年1月的民調，73.5％的台灣民眾不支持廢死，僅21.8％的民眾支持廢死；而詹森林大法官認為，一定要與民意妥協嗎？

游盈隆直言，如果大法官決定廢死，這就是核彈的災難！15位大法官中，恐怕不只一位是像詹森林這樣的態度，非常高傲！對於民意非常漠視、忽視、藐視、蔑視，這些大法官是XX！

「一定要跟民意妥協嗎？」游盈隆嘆氣，這什麼話？大法官中很多人躍躍欲試想要跟民意對抗。有人舉憲政主義高於直接民主，但游盈隆認為，書不知道讀到哪裡！美國聯邦層級的直接民主從未發生過，所以美國聯邦最高法院如何否決直接民主？不可能！

游盈隆強調，只有在台灣，把直接民主的民意當成狗屎，這不可思議！他舉亞里斯多德的話，最好的政府是大多數人為全體利益做決定，如果是少數人為全體利益做決定，這叫做貴族政治！

游盈隆直言，民主政治怎可能不面對民意？民主政治就是負責、迅速回應民意，就這麼簡單！現在這15位大法官覺得他們是為所有人好、是很神聖的、民意算什麼？這是權貴在做決定！這很荒唐，應該跟社會進行良好溝通，再做決定！