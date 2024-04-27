玩日本也會遇到坑殺遊客的老闆嗎？一名網友表示，自己去日本北海道玩，在當地買了重達4公斤多的「活體帝王蟹」，沒想到老闆竟然偷偷掉包，被抓包後死不承認，聽到要報警才趕緊賠不是。一查評價才發現根本不是第一次。

網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，自己到北海道8天7夜之旅，到函館一間海產攤「鈴木商店」用餐，點了一隻4.26公斤的活體帝王蟹，並委託老闆當場料理，自己準備再去市場繞幾圈，沒想到還沒踏出門，眼角就掃到老闆將櫃台上的帝王蟹放回水池，懷疑老闆掉包，因此在用餐時特意確認，果然和當初貼選的並非同一隻，氣得當場理論。

原PO表示，老闆一開始不承認，直到說要報警才開始緊張認錯。(圖／爆料公社二社)

老闆原先極力否認，但原PO出示照片並揚言要報警後，老闆才開始慌張，拿出原本挑選出的那隻帝王蟹，並在當場肢解、料理，並免費送一隻帝王蟹外帶，才讓事件告一段落。原PO說，自己拿翻譯軟體跟老闆溝通，認為老闆可能是看到最後一句「台日友好，做生意要有誠信」才會認錯。

原PO表示，一查Google Map評價才發現，雖然好評很多，但早在之前就連續有兩組客人懷疑老闆掉包而給一星負評。原PO說自己很愛北海道，因此決定說出此事，不想讓老鼠屎壞了整鍋粥。

知名部落客，台大前醫師林氏璧也在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享此事，指出該文控訴的是許多人都推薦過的鈴木商店朝市店，一間長年有一定聲譽和好評的店，忽然變了，更令人難過，直言「信任一旦瓦解，要恢復是很困難的」。