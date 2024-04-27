媒體報導，台大電機系教授葉丙成即將接任教育部政次，對此外界看法兩極，有學者憂心葉恐用網紅思維推動教育政策，其長期推行的翻轉教育理念，和第一線存在不少落差。台大學生對此事的反應也是褒貶不一。

消息傳出後，Dcard台灣大學版隨即有人發文恭喜葉丙成，底下則掀起討論，有人打趣表示：「葉黑最黑暗的一天」、「葉黑即將踏入舒適圈」、「以後從國小到中學再到大學，簡報課都變必修了」、「學童們完蛋了」、「這是根據呆伯特法則升上去的嗎」、「事實證明選擇大於努力」。

也有學生不諱言自己是葉黑，但對此事樂觀其成：「以前沒官位整天講X話，現在要為教育政策負責，不知道會不會換個腦袋」。

事實上，葉丙成在校內的教學評價也兩極化，部分學生認為他教學方式幽默，會時常被黑特版提到只是因為人紅是非多，但另一部份學生則認為，葉的上課內容非常普通，卻非常高調，反而系上有許多教授教的更好，但低調許多。