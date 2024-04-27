今天凌晨2時49分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模5.8地震。（圖取自氣象署網頁）

27日凌晨國家警報大響 連續發生多次地震！氣象署警急出面說明

今（27日）凌晨2：11花蓮發生規模6.1強震，中央氣象署針對13縣市發布國家級警報，全台有感。隨後大小地震不斷，2：49分的規模地震，則是針對宜蘭花蓮發布國家級警報。氣象署於凌晨3點30分開記者會說明，地震測報中心主任吳健富表示，初步研判2起地震仍是0403花蓮地震於震序列，主因應力調整又回到北邊，以921地震經驗來看，餘震至少還要3至6個月才會趨緩。

吳健富指出，凌晨的地震研判是0403花蓮地震的餘震序列，由0403是規模相當大的地震，地震發生後會有餘震序列的調整，而在幾次比較大餘震之後，震央這次跑到了北邊。

吳健富指出，0403大地震後餘震已達1300個，其中規模6-7有5個，規模5-6有62個。氣象署強調，按照921大地震的經驗，未來3至6個月仍會有餘震發生，不排除較大的餘震發生，尤其近日鋒面接近帶來大雨，山區土石容易鬆動，請民眾要做好防震準備。

至於為何雙北都會區民眾，感受強烈？吳健富指出，主要是2起比較大的地震，震央偏北，較為接近台北盆地。在凌晨時背景雜訊是相對安靜的，有搖晃現象就容易發現，此外，盆地效應加上大樓建築也會讓民眾有強烈的感受。