花蓮今天（27）日凌晨2時21分，發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣政府北北東方23公里，位於花蓮縣近海，地震深度24.9公里，最大震度為4級。宜蘭某間釣蝦場水池震出波浪，整池水大晃動，水面不斷震出水花，長達1分鐘。

從監視器畫面可見，當開始地震時，池水只有輕微晃動，隨著地震越來越晃，釣蝦池開始驚人猛晃，結果蝦池旁的釣客，沒有人逃跑，大家都老神在在持續坐釣，這也算是一個地震奇景了。