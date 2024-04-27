花蓮今天（27）日凌晨2時21分，發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣政府北北東方23公里，位於花蓮縣近海，地震深度24.9公里，最大震度為4級。宜蘭某間釣蝦場水池震出波浪，整池水大晃動，水面不斷震出水花，長達1分鐘。
從監視器畫面可見，當開始地震時，池水只有輕微晃動，隨著地震越來越晃，釣蝦池開始驚人猛晃，結果蝦池旁的釣客，沒有人逃跑，大家都老神在在持續坐釣，這也算是一個地震奇景了。
花蓮今天（27）日凌晨2時21分，發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣政府北北東方23公里，位於花蓮縣近海，地震深度24.9公里，最大震度為4級。宜蘭某間釣蝦場水池震出波浪，整池水大晃動，水面不斷震出水花，長達1分鐘。
從監視器畫面可見，當開始地震時，池水只有輕微晃動，隨著地震越來越晃，釣蝦池開始驚人猛晃，結果蝦池旁的釣客，沒有人逃跑，大家都老神在在持續坐釣，這也算是一個地震奇景了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。