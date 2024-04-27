大陸福建號航母將部署紅旗-11，引發矚目；據稱紅旗-11可攔截50公里內高速目標，福建號若配備16單元垂發，即可攜帶64枚紅旗-11，而且紅旗1分鐘可打12000發彈幕。前空軍副司令張延廷表示，紅旗-11不管是飛彈、超音速飛彈、戰機丟的雷射導引彈，都可以摧毀。

針對福建號將部署紅旗-11，張延廷26日在中天《全球大視野》節目中表示，紅旗-11是中短程的艦對空飛彈，可以打50公里，迫近到最後4公里時，就換到近迫防禦系統。紅旗-11可以打12000發彈幕，不管是飛彈、超音速飛彈、戰機丟的雷射導引彈，都可以摧毀。

張延廷接著指出，若是在50公里之外，就由戰機處理，殲-15、殲-31做攔截，到最後面還有軍艦、飛彈護衛艦、飛彈大驅、飛彈巡防艦在那邊。當最後面迫近到福建號，紅旗-11每分鐘可打12000發，1秒鐘就是200發出去。

張延廷更點出，福建號有殲-15B、殲-35、空警-600，現在在艦上做測試，先把電磁彈射在艦上試試看，並經過科學換算，包括起飛重量、掛彈重量、航空母艦前進的相對風速，算是靜態測試。當靜態測試合格了，再做動態測試。