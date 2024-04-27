27日凌晨又發生規模6餘震，0403系列地震截至目前已達1304起。(圖／氣象署)

27日凌晨，台灣又接連發生多起顯著地震，其中以2:21規模6.1與2:49規模5.8最大，震醒全台民眾，地震監測YouTube直播線上人數更一度突破20萬人。就有鄉民貼出全球地震頻率3D圖，鄉民一看台灣後全愣住，直問「這叫正常？」

網友在PTT八卦版發問「台灣近期地震頻率圖長這樣正常嗎？」他表示0403強震已經快過一個月了，但仍不時頻繁出現規模5以上餘震，看看其他地震頻繁的國家，也沒像台灣震成這樣。

台灣過去一個月內的地震次數遠超其他地震帶，讓鄉民忍不住問「這正常嗎」。(圖／earthquake 3d live)

原PO接著貼出「Earthquake 3D Live」全球地震3D圖，包括日本在內，只見各個地殼交接處過去一個月都有地震發生，但唯有台灣「爆表」，地震次數疊加到超出網頁邊緣，有如101大樓。

鄉民們也看傻，直呼實在太扯：「這網站早晚出現bug，沒想到同地點會有那麼多地震」、「真的讓世界看見台灣了」、「好像打出界王全」、「世界真的跟不上台灣」、「這個月真的都睡不安穩」、「不知道的人還以為是房價上升圖...」。

根據氣象署統計，0403系列地震截至27日早上6點，已經累計1304起，除了主震規模7.2外，規模6以上有5起；規模5以上有63起；規模4以上則為403起，預估未來一個月內仍會餘震不斷。