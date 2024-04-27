今、明（27、28日）兩天持續受鋒面及西南風影響，各地易有短延時強降雨，常伴隨雷擊及強陣風，尤其中南部必須特別防範；明晚起降雨趨緩。下周三、四（5月1日、2日）又有另一波鋒面接近，天氣再度不穩定，易有中小尺度對流系統發展。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天滯留鋒持續在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，對流系統常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，應慎防致災。今各地氣溫：北部20至30度、中部21至31度、南部21至32度、東部20至31度。

吳德榮表示，明晚起降雨趨緩，下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長的空檔，各地晴時多雲、氣溫回升，午後近山區有局部短暫陣雨；下周二下午起鋒面接近，下周三、四滯留鋒在台灣附近徘徊，天氣再度不穩定，易有中小尺度對流系統發展。

下周五、六滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。