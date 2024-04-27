一對陳姓姊弟收到受社會局通知，他們范姓母親生活無法自理，無家屬協助處理生活照顧事宜，要求他們負擔2023年1月18日至12月31日安置費用31萬4283元，以及後續照顧扶養義務，陳姓姊弟不滿母親在他們很小的時候就離婚，後來還遠嫁到日本，對他們也無聞問，因而向法院聲請免除扶養義務。

法院審理，陳姓姊弟主張，父母在1988年8月離婚後，約定由父親行使負擔對他們的權利義務，當時他們分別年僅6歲、4歲，到他們成年為止，母親均未負擔保護教養義務。

范女則表示，離婚後多多少少有與孩子們聯絡，但沒有支付扶養費，後來她在1995年間與日本人結婚，直到2007年離婚前都住在日本，確實沒有盡到扶養孩子的責任，他同意孩子們的主張。

法官審酌，范女在孩子們年幼時就離婚，由陳父擔任親權人，范女離婚後就頻繁出境，並自述離婚後就未支付過扶養費，再婚期間均居住在日本，2009年間離婚後，才返台與孩子同住，足認在孩子們成長期間，確實長期未分擔保護教養義務，也未提供聲請人所需之關愛，無正當理由未盡扶養義務，情節已屬重大。

而且大女兒成年後已扶養及照顧范女2、3年，現在再要求負擔范女的保護安置費用及未來扶養費，顯然有失公平，故陳姓姊弟依民法第1118條之1第2項規定，請求免除扶養義務，核屬有據，應予准許。可上訴。