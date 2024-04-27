Toyz確定入獄！販賣大麻煙彈上訴遭駁回 判刑「4年2月定讞」

香港籍網紅劉偉健（Toyz），曾獲電競「英雄聯盟」世界冠軍，卻在2021年涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，最高法院認定劉男未於有偵查犯罪職權之公務員知悉犯罪事實及犯人之前，向該等公務員坦承犯行，與自首要件不符， 駁回上訴，依毒品罪判4年2月徒刑，劉須入獄服刑。

檢警調查，現年31歲劉偉健在2020年透過方姓男子，以60萬元價格向江男等人購買500顆大麻煙彈，每顆以4000多元至7000元不等賣出，2021年8月警方假扮買家逮捕李男，同年9月逮捕劉男，裁定150萬元交保。

檢察官認劉男身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度，以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌其在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑。法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑。

去年底日劉偉健出席「2023年星光電競大賞」，劉擔任「娛樂效果獎」頒獎人，得獎的實況主「亞洲統神」張嘉航，不滿主辦單位中華電競運動協會（CTESA）找來因販毒被逮的劉頒獎，氣到拒絕領獎，還在台上嗆罵劉是「販毒狗」，再度引發社會關注。

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