新內閣人事陸續到位，今（27日)傳出衛福部政務次長內定，將由具婦產科醫師背景的前立委林靜儀接任，據悉是因女性身分且具有政策辯護能力成功出線。這也是繼前立委張廖萬堅、黃世杰傳出任教育部、法務部政次後，第三位落選立委入閣。

據《自由時報》報導，衛福部督導醫療業務的政務次長已內定前民進黨立委、婦產科醫師出身的林靜儀接任。目前賴政府內閣名單以男性具多，林靜儀身為女性，且具有政策辯護能力而出線。報導也提到，現任健保署副署長李丞華預計今年7月退休，林靜儀未來也有可能接任副署長一職。

目前賴政府公布的30位內閣成員中，8女、22男，女性比例占比約26.6%，並未達到賴清德選前承諾「女性閣員佔三分之一」的目標。

林靜儀是婦產科醫師出身，曾任民進黨婦女部、國際部主任，2016以民進黨不分區立委身分進入立法院，2021年參與中二選區立委補選成功當選，後在2024年立委選舉時，敗給國民黨立委顏寬恒。

民進黨落選立委入閣，除今傳出的林靜儀將接任衛福部政次外，還有長期在教育委員的前立委張廖萬堅將接任教育部政次，具有法律長才的前立委黃世杰將接任法務部政務次長。