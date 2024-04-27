以麻辣鍋著稱的火鍋老店「川巴子火鍋樓」是許多藝人、媒體聚餐的愛店，昨突宣布5月5日最後一天營業，讓不少老饕不敢相信，直言這間火鍋是聚餐的聖地，跟家人朋友或同事都很常來吃。

台北市特色火鍋「川巴子火鍋樓」昨在臉書上分享，開業20幾的川巴子火鍋樓（松江路店）將於5月5日最後一天營業，以後要吃酸菜魚火鍋，水煮魚火鍋，蕃茄魚火鍋，水煮牛火鍋，啤酒鴨火鍋等等，就要去農安街個人小火鍋店吃了，再一次感謝大家多年的照顧。

貼文引起網友討論，「這邊是朋友聚餐的好去處，我和我先生還是因為朋友約在松江店吃鍋結緣的」、「川巴子是充滿回憶的地方」、「這消息嚇到我，太措手不及了，這是聚餐的愛店」、「從以前吃到現在，真的是難得的好鍋」。

而川巴子火鍋樓標榜正宗四川麻辣，以多種鍋底著稱，吸引許多饕客品嘗，也是許多藝人和媒體人聚餐的愛店，如今突然歇業，讓不少人驚訝。