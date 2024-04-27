7寶媽網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」Sydney深陷疑訕笑資源班的風波，即便道歉三次還是被外界抵制，目前已關閉社群。育有一對子女的男星高山峰，透露孩子曾上資源班，不能理解為何還有許多人力挺7寶媽。

高山峰26日下午在臉書表示，小孩曾是需要上資源班的特教生，但對方很努力要當乖寶寶，也明白父母親對自己的付出。眼看7寶媽疑似恥笑資源班的學生，高山峰罕動怒，罵她是「北七（白癡）」；但他更納悶一種狀況，「怎麼還是『一定』會有一堆人支持這個北七呢？」

高山峰砲轟七寶媽。（圖／高山峰臉書）

對此，中天主播賴正鎧提出個人見解：「同溫層很可怕，之前有個去柬埔寨的，至今也是一堆鐵粉喊冤支持，有時越看越氣。」其他網友則留言：「他們為了賺錢出來繼續（當）網紅，但思想教育真的很不行」、「爲什麼還那麼多人支持這個女人？因爲都是同路人啊」、「因為腦粉和酸民都是共生共存的。」

高山峰的兒子2歲時發音不標準，檢查後才知構音異常，有語言障礙，還有過動症、扁平足、假性近視等問題；兒子最一開始接受語言治療時，連吐氣都有問題，好在透過語言治療師的協助，已溝通無礙。