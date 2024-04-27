知名藥廠莫德納（Moderna）及默沙東（MSD）最近正在開發一款「癌症疫苗」，這是一種個人化新抗原療法（INT），旨在觸發患者免疫系統，讓免疫系統可對抗特定類型的癌症。目前用在患有常見的皮膚癌「黑色素瘤」病患身上，這種療法大大提高了他們的生存機率，科學家們也希望，它可以用在治療肺癌、膀胱癌和腎臟癌上。
《每日郵報》報導，這種疫苗針對患者量身打造，利用自身腫瘤的特定基因組，製造出mRNA疫苗，施打後會觸發身體的免疫系統去攻擊癌細胞，可望阻止癌症復發，提高痊癒率。
去年12月發表的一項較小規模2期試驗數據發現，患有嚴重高危險群黑色素瘤的患者接受默沙東的抗癌藥物可瑞達（Keytruda），同時接受癌症疫苗注射，三年後死亡或癌症復發的可能性幾乎比其他患者低了一半。
第三階段全球試驗如今將包括更廣泛的患者，如倫敦、曼徹斯特、愛丁堡和利茲等八個中心至少70名英國患者。
目前倫敦大學學院醫院（UCLH）的NHS基金會信託（NHS Foundation Trust）組織正進行試驗的最後階段，科學家希望，這療法也能用以遏制肺癌、膀胱癌和腎臟癌。
文章來源：'Game-changer' cancer jab offers hope of a cure: NHS launches trial of world's first personalised vaccine to destroy melanomas - and it uses same tech as pioneering Covid shots
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