今天（27日）凌晨發生芮氏規模6.1及5.8的地震，全台各地都感受到明顯搖晃，許多人從睡夢中驚醒。昨天不少網友拍到花蓮天空出現「火燒雲」奇特景象，好奇與地震是否有關，對此中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，地震學中，火燒雲和地震是比較少有相關的，也許只是剛好。

不少網友昨天在臉書「天空觀察學院」上傳照片，花蓮出現「火燒雲」奇景，天空整片橘紅色，民眾驚呼看起來很美，但見到這種場景也有點緊張，擔心是否為地震前兆。不料今凌晨2點11分、49分花蓮接連發生規模6.1及5.8地震。

氣象署凌晨緊急開記者會說明，對於火燒雲和地震是否有關聯？地震測報中心主任吳健富表示，天氣現象多變，或許剛好有異狀出現，不能每天講地震，講中一次就說有關。

花蓮近海27日2點21分與與2點49分分別發生規模6.1與規模5.8地震，氣象署地震測報中心主任吳健富在記者會上表示，這連續兩個地震都仍是0403的餘震，預估餘震需3到6個月才會平緩。（杜宜諳攝）

吳健富解釋，地震震央深度20多公里，與1千公尺高的天空中間有無物理現象連結，目前地震學中較少看見相關研究。