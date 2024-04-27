【全程字幕】突拋震撼彈！如2026選得差就可收攤了 柯文哲曝標準：的確是這樣 @ChinaTimes

面對外界關注的2026縣市長選舉、2028總統大選布局，民眾黨主席26日接受專訪時坦言，「2026就決定2028，如果2026選得很差，「那（民眾黨）就可以收攤了」。但他也提到，民眾黨已啟動「第三代計畫」培育人才。

柯文哲接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪時，回想2024選總統過程，他說，「當時我覺得犯了一個錯誤，就是只想到有60%希望政黨輪替，可是忘記有70%不想國民黨重返執政，這是我沒想到地方」；因此他認為，到了2028要有能力改變，還是要認真工作，要找到好的人才，「我現在把民眾黨當成一個公司經營」。

至於2026的計畫，柯文哲表示，政黨是人才的競爭，我最近才在想手頭上也有多少人，這都不夠用，要找新的人，例如台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒要這樣培養到可以被看到，真的要花很多時間。至於有無想到2028選舉，他說，「2026就決定2028，如果2026選得很差，「那（民眾黨）就可以收攤了」。

「那什麼是選得好，什麼是選得差？」柯文哲回應，把全台灣7000多個里、1萬4000多個投開票所，以及投票率全部做一個Google Map研究，「我們花很多錢做研究」。