Shohei Ohtani goes deep in Toronto! pic.twitter.com/qS6ZeAdAc1 — MLB (@MLB) April 26, 2024

道奇27日客場出征多倫多藍鳥，大谷翔平首局就以大棒回應藍鳥球迷的噓聲，他等了兩球之後抓住一顆內角滑球轟成陽春全壘打，掉進右外野道奇的牛棚，本季第7轟！ 然而大谷在得點圈有跑者時仍無表現，道奇終場12比2痛宰藍鳥，包括單局痛打6分。

賽前介紹球員入場，道奇貝茲（Mookie Betts）的噓聲並不大，輪到大谷入場時，現場爆發強烈的噓聲。去年冬天的大谷爭奪戰，藍鳥一度被美媒傳為大熱門，還被誤報「登上飛機前往多倫多簽約」（其實他安坐在洛杉磯住處）。他們看好大谷選擇藍鳥的原因之一是主場羅傑斯球場，這是一座巨蛋，大谷過去在此打擊的表現極佳，攻擊指數高達1.139。

大谷在2018年旅美初期遇到相同情況，他在西雅圖水手的主場遭噓聲伺候，他自己都說「很怪，不習慣被噓」，原因也是美媒報導過他可能加盟水手，結果他最後選擇天使。大谷當時同樣未受噓聲影響，敲出兩支安打回敬觀眾。

此戰大谷3度在得點圈有跑者時站上打擊區，獲得1次四壞保送，其餘兩次內滾出局，反而首局他在壘上無人時敲了全壘打。由於道奇第3局海灌6分大幅領先，貝茲、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）都提前退場休息，藍鳥末局換野手登板放棄比賽。