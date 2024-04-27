一名網友分享，一棟大樓都是律師事務所的招牌，仔細算發現，一棟7層樓的公寓，竟然足足開了7間律師事務所，讓原PO驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」不少人笑歪直呼，住這邊很難跟鄰居聊天，每分鐘都要收錢；也有內行表示，會聚集這麼多律師事務所是因為附近有法院。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享，路邊一棟公寓大樓掛滿了「律師事務所」的廣告牌，七層樓高的公寓，竟然足足有7間律師事務所，讓原PO看了忍不住開玩笑說「大家不要惹到這棟的住戶！」

神奇照片吸引3.5萬人狂讚，引起網友討論，「這棟講話前都要先猜拳，決定到底是你跟我聊天還是我跟你聊天」、「住這邊跟鄰居很難聊天，聊天都要錢」、「要懂法條，要不然會無法融入」、「他們都是同行，互相聊天算網內互打，不用錢的」。

另有網友好奇，這棟樓為什麼開這麼多家律師事務所，是風水特別好嗎？還是有什麼特殊原因？對此有住在附近的網友表示「這棟樓離法院很近，可能是因為這樣才有這麼多律師事務所！」而原PO也留言回回應「開車約莫8分鐘就會經過法院！」