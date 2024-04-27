女子小萱（化名）與阿國是夫妻（化名），不料，阿國透過網路認識女子歡歡（化名）後，雙方頻繁視訊聊天互表關心，還有長期的親密、調情對話，阿國還買「震動吸吮器（按摩棒）」送給歡歡，甚至還同遊歐洲並發生性行為，小萱憤而提告歡歡求償80萬元。

法院審理，小萱指控，她與許阿國在2019年在美國登記結婚，後來回台灣辦理結婚登記，婚後育有1名小孩，但阿國在認識歡歡後，2022年新冠肺炎疫情期間，當時台灣缺乏快篩試劑，阿國寄了2次快篩給歡歡。2022年10月阿國還網購情趣用品「震動吸吮器」寄送給歡歡。

小萱表示，當她發現2人互動親密時，她便主動聯繫，歡歡才對她坦承她跟阿國的互動、發展。但事後歡歡卻仍與阿國幾乎每天視訊聊天，甚至在2023年4月間同遊歐洲並發生性行為，還拍攝性愛影片留念。

歡歡則向法官表示，當年透過社群軟體認識阿國時，她那時年僅17歲。阿國向她表示他是在緬甸出生、有台灣護照但無國民身分證，定居在美國紐澤西州，本身是一名醫師，但未向提及婚姻狀態，2人只是網路交友，相隔台美二地，也未曾見面。

直到2022年8月底、9月初，接獲小萱來電告知，才知道阿國是有婦之夫。但她詢問時，阿國卻表示與小萱在美國有一段婚姻，將與小萱協商離婚事宜。後來阿國又向她表示已經分居，且正在處理離婚手續。2023年她前往法國當交換學生期間，曾數度與阿國在法國會面、出遊，後來因故吵架後便不歡而散，自此未曾再有聯繫。

法官認，小萱並未再提出其他舉證，證明歡歡知悉阿國是有配偶之人，卻仍侵害小萱基於配偶關係的身分法益。日前依法判決，小萱請求歡歡給付慰撫金12萬元，為有理由，應予准許。其餘部分，則無理由，應予駁回。可上訴。