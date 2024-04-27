波音退出打造新型「末日機」（Doomsday plane）競標

美國空軍26晚宣布，已授予內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation，SNC）價值 130億美元（4,238億台幣）的合約，以打造新機，汰換E-4B「末日機」（Doomsday plane）。

《突發防務》（Breaking Defense）網26日報導，根據公告，新型「高存活空中作戰中心」（Survivable Airborne Operations Center，SAOC）的合約預計會持續到2036年7月。而專案將打造新機，以汰換空軍4架老舊的E-4B「守夜者」（Nightwatch），或是國家空中作戰中心（National Airborne Operations Center, NAOC）機隊。它們通常用來接送美國防長，但也能充當機動核指揮和控制前哨。

Air Force awards SNC $13B contract for new ‘Doomsday’ plane https://t.co/lkd7K1Gx4J — Breaking Defense (@BreakingDefense) April 26, 2024

這場勝利象徵內華達山脈這家中型企業史上最大的成就之一，它不僅可望整合空中加油和安全通訊等軍事系統，還能加強商用飛機抵禦電子和核攻擊的能力。《航太周刊》（Aviation Week）指出，美國空軍打算為「高存活空中作戰中心」專案採購8—10架飛機，但要是選擇波音747，就必須採購二手機。

「為了滿足任務要求，這武器系統將由衍生商用飛機組成，但將經過強化和改裝，以滿足軍事要求，」美國空軍發言人說，「飛機將採用模組化開放系統法進行開發，並將建立配套的地面支援系統，使『高存活空中作戰中心』武器系統在整個生命週期內，都能進行操作、維護和未來修改。」