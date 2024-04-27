台北市警局捷運警察隊一名警員，日前遭親生女兒指控涉嫌性侵，案件東窗事發後，傳出該名警員緊急遞出退休報告；警察局長張榮興昨（26日）表示，16日婦幼隊受理後，隨即報請指揮偵辦，該名警員19日被調離主管職；強調倘若本案屬實，這是很可惡的事情，「絕對不准他退休」，前天已讓他停職等待調查。

台北市議會昨下午召開定期大會，針對警政衛生部門進行質詢，議員曾獻瑩指出，本案爆發後嚴重影響警局形象，還傳出該名警官很有爭議，卻能通過嚴格的操守考核，一路晉升到主管，全因背後的有力人士，「警局考核是否嚴格？」。

對此，張榮興表示，此為婦幼案件，正在保密偵查中，16日被害人前往婦幼隊報案，事件才曝光，當天承辦人員受理後，隨即報請地檢署指揮偵辦，由於案件發生已久，偵查中，不便透露時間點，差不多是被害人未成年時期。

張榮興表示，他不知道什麼叫有力人士，他本人沒有接到任何一個人關說，或說過這個人怎樣，對於警員違法犯紀，絕對不會因為有力人士關說就縱放。

張榮興指出，歷經幾天調查，了解來龍去脈，儘管時間久遠，但他個人也覺得震驚，倘若案情屬實，這是很可惡的事情，因此他覺得該名警員不適任主管職，而該名警員也不是中階警官。

張榮興強調，他絕對不准該名警員退休，根據行政單位了解、研判該員狀況，停職等候司法調查是較為適合的作法；警局勇於負責，主動釐清事實，目前已配合檢察官偵查。