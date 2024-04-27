桃園市桃園區慈護宮主祀媽祖，是桃園區重要信仰中心。由該宮主辦的天上聖母聖誕文化節系列活動，於本今天（23日）開始至5月1日期間舉辦，安排「掌中戲公演、祈求平安龜、梨園公演、媽祖鑾轎出巡、萬人躦轎腳」等活動，歡迎信眾逗陣慶祝天上聖母誕辰並祈禱平安如意。

徒步遶境隊伍在桃園區三民路與三元街口的新永和市場集結後，沿三民路直行返回慈護宮，在三民路上（三元街至中央街）有躦轎腳活動，將廣邀市民參與此年度宗教盛事。這次徒步遶境及躦轎腳活動預計將於4月29日（周一）晚上6點出發，舉行至晚上10點前結束。

桃園警分局在活動舉辦前，先行拜訪桃園慈護宮討論交管事宜。（翻攝畫面）

桃園警分局交通組組長林健祥表示，期前到慈護宮跟主委吳正宗等討論交管及相關節目儀程等細節，另依據以往執行桃園慈護宮相關遶境祈福活動經驗，此次徒步遶境躦轎腳活動出發時，為確保安全及交通秩序。

桃園慈護宮天上聖母聖誕文化節系列活動。（翻攝畫面）

警方將在活動周邊路口實施彈性管制引導車輛改道作為，相關路口如下：

1、三民路、自強路口 2、自強路、鎮撫街口 3、大業路、三元街口 4、中山路、三民路口5、三民路、中華路口6、中華路、南華街口等6處周邊路口。

警方也會視活動現場人車流狀況，必要時再擴大彈性管制範圍，機動疏導人車改道行駛，其中原本走三民路上三民陸橋往後站方向車輛，建議改走民族路上民族陸橋往後站方向行駛，避開慈護宮廟前路段，以免造成交通壅塞，降低周邊交通負荷，如造成用路人短暫不便，敬請見諒。

本次活動除了員警交維外，慈護宮也動員武陵義警、民防分隊隊員、廟方自組的交通志工約30名投入協勤，減少警力負擔，希望讓活動更圓滿順利進行。

桃園警分局呼籲，用路人遵從員警及相關協勤人員的引導指揮管制，必要時也會連線警察廣播電台，廣播呼籲駕駛人提前改道行駛，避免交通打結。