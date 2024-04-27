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Bucks ball with 1.6 seconds remaining on ESPN pic.twitter.com/WoLS03jD61 — NBA (@NBA) April 27, 2024

溜馬明星主控哈利伯頓27日貢獻18分、16助攻與10籃板的大三元數據，更在延長賽還剩1.6秒完成準絕殺「三分打」，幫助溜馬121比118驚險擊敗公鹿，重新搶回季後賽首輪2勝1敗領先，透納也替溜馬攻下29分，席亞卡17分，公鹿則以米德頓42分最高，首節曾扭傷腳踝的利拉德28分。

仍然少了阿提托康波助陣的公鹿，打完上半場，仍以55比67落後，不過第三節利拉德及時找回外線手感，完全無視自己曾在首節扭傷左腳踝，公鹿不但追上，甚至取得超前，也讓末節形成雙方互有領先僵局，打到最後1分30秒，兩隊打成106平。

正規賽還剩56秒，內姆哈德兩罰中1，接著席亞卡最後19秒切入放進兩分且製造犯規，儘管加罰落空，溜馬仍領先3分，米德頓很快幫助公鹿追回兩分，內姆哈德最後6.9秒兩罰俱中，米德頓卻在最後1.4秒投進追平三分球，溜馬最後一擊交給席亞卡三分出手落空，比賽進入延長。

米德頓在延長賽還剩1分35秒兩罰俱中，幫助公鹿兩分領先，內姆哈德卻馬上追平比數，奈史密斯更在最後14.4秒投進三分球，不過米德頓毫不客氣又在最後6.7秒投進三分球，哈利伯頓卻在最後1.6秒完成準絕殺三分打，接著米德頓總算三分落空，公鹿飲恨落敗。